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افتتاح هزاران میلیارد تومان طرح در کشور

در چهارمین روز از هفته دولت معاونان رئیس جمهور و وزرا به استان‌ها رفتند تا هزاران طرح در زمینه‌های مختلف بهره برداری کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۱۶:۴۸
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برچسب ها: افتتاح طرح ، هفته دولت ، طرح‌های عمرانی
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