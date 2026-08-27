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فرماندار اهواز گفت: ۲۰ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دهیاریها با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون اجرا به مناسبت هفته دولت در بخش مرکزی اهواز افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی بویری پنجشنبه در آیین بهره برداری از طرحهای عمرانی و ورزشی در بخش مرکزی اهواز به مناسبت هفته دولت بیان کرد: طرحهای عمرانی خدماتی و ورزشی روستاهای بخش مرکزی اهواز شامل زیرسازی و آسفالت معابر روستاهای صالح زباری، حسین فرخی، آلبوثنوان، بروایه تریچی، نبی اکرم (ص)، حده (بیت فارس) بوده است.
وی گفت: همچنین زیباسازی ورودی روستاهای مراونه و بامدژ، احداث زمین چمن مصنوعی روستاهای مراونه، سیدجاسم و الباجی، کف پوش گذاری معابر روستاهای الباجی، چپسه کوچک، حلاف سه و عشاره کوچک، لوله گذاری خروجی فاضلاب روستای بروایه عمیر، روشنایی ورودی روستاهای سادات طواهر و حریه در روستاهای بخش مرکزی اهواز از دیگر طرحهای افتتاح شده در این بخش است.
بویری ادامه داد: ۲ ماشین حمل زباله برای روستاهای قلعه سحر و بروایه تدریجی خریداری و به دهیاری روستاها واگذار شد.
فرماندار اهواز اعلام کرد طرحهای عمرانی خدماتی دیگری در این بخش در حال اجرا هستند که بعد از تکمیل افتتاح میشوند.