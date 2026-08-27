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رقابتهای لیگ برتر اسکواش کشور پس از چند ماه وقفه به دلیل شرایط جنگی، با برگزاری هفته سوم و پایانی در یزد از سر گرفته شد و تکلیف تیمهای برتر در دو بخش آقایان و بانوان مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رقابتهای لیگ برتر اسکواش کشور پس از چند ماه وقفه به دلیل شرایط جنگی، با برگزاری هفته سوم و پایانی در یزد از سر گرفته شد و تکلیف تیمهای برتر در دو بخش آقایان و بانوان مشخص شد.در لیگ برتر آقایان، تیم کاره تهران در هر دو رده سنی بزرگسالان و جوانان با کسب عنوان قهرمانی، از جایگاه خود دفاع کرد. در رده بزرگسالان، تیمهای صنعت نفت آبادان و مناطق نفتخیز جنوب به ترتیب دوم و سوم شدند و در رده جوانان نیز تیمهای بیرجند اسکواش و الماس حدید یزد در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در بخش بانوان، اسکواشبازان یزدی درخشش قابل توجهی داشتند و تیم الماس کویر حدید یزد در هر دو رده سنی بزرگسالان و جوانان بر سکوی قهرمانی ایستاد.در رده بزرگسالان بانوان، تیمهای کاره تهران و دشت فرجاد به ترتیب عناوین دوم و سوم را به دست آوردند و در رده جوانان نیز تیمهای اراک اسکواش و فارس اسکواش در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
ازسرگیری لیگ برتر اسکواش علاوه بر تعیین تیمهای برتر فصل، فرصت مناسبی برای ملیپوشان این رشته فراهم کرد تا در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا، کمتر از یک ماه مانده به آغاز این رقابتها، آمادگی خود را محک بزنند.