مدیر جهادکشاورزی اندیمشک با اشاره به هشدار‌های هواشناسی و احتمال بارش‌های سنگین باران در فصل زراعی پیش رو گفت: توصیه به کشاورزان این است که هر چه سریعتر نسبت به بیمه محصولات زارعی خود اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین بیان کرد: هواشناسی ناپایداری هوا و بارش‌های سنگین باران در فصل پاییز ناشی از پدیده ال نینو را پیش بینی کرده است و به همین دلیل بیمه محصولات کشاورزی به ویژه در فصل زراعی پیش رو اهمیت دو چندان دارد.

وی با اشاره به اهمیت بیمه محصولات کشاورزی به ویژه در فصل زراعی پیش رو ادامه داد: پرداخت بیمه خسارات کشاورزی تنها منوط به ثبت پوشش بیمه است.

مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک بیان کرد: تمام کشاورزان ذرت کار و شالی کاران اندیمشک از فرصت باقی مانده استفاده کنند و به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به منظور برخورداری از پوشش بیمه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه نشانه‌های اقلیمی در خوزستان از احتمال بارش فراتر از نرمال در پاییز و پدیده ال نینو حکایت دارد افزود: بیمه محصولات کشاورزی، گامی مهم در حمایت از کشاورزان و تسریع در روند بررسی و پیگیری خسارات احتمالی است.

مدیرجهاد کشاورزی اندیمشک همچنین با اشاره به افزایش دبی خروجی سد بالارود با توجه به هشدار‌های هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده ال نینو گفت: کشاورزان و دامداران پایین دست این سد، اقدام‌های لازم برای کاهش خسارت‌های احتمالی افزایش دبی آب رودخانه را انجام دهند.

وی افزود: افزایش دبی خروجی سد بالارود می‌تواند موجب بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه، افزایش سرعت جریان و تغییر شرایط ایمنی در محدوده پایین‌دست شود به همین دلیل رعایت توصیه‌های لازم برای به حداقل رساندن خسارت‌های احتمالی ضروری است.

آفرین با توصیه به کشاورزان برای جمع‌آوری و جابجایی پمپ‌های آب، موتورها، ادوات کشاورزی و هرگونه تجهیزات مستقر در بستر و حاشیه رودخانه بیان کرد: دامداران از نزدیک کردن دام‌ها و ادوات خود به بستر رودخانه خودداری کنند.