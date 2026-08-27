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اعتبار کالابرگ الکترونیکی مرداد ماه برای سرپرستان خانوار دارای رقم انتهایی کدملی ۷، ۸ و ۹ واریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: میزان این اعتبار همانند دورههای قبل و بدون تغییر، به ازای هر مشمول یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
ابراهیم مهرجو افزود: مشمولان این گروه از امروز میتوانند با مراجعه به نرمافزارهای مربوطه بله و شمیم، استعلام ماندهحساب، خود را دریافت و سپس نسبت به خرید اقلام اساسی از فروشگاههای طرف قرارداد اقدام کنند.
وی همچنین اضافه کرد: اعتبار کالابرگ مردادماه آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز اقامت دریافت کرده بودند و پس از آن با استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* و ثبت نشانی محل سکونت در سامانه املاک و اسکان، نسبت به احراز اقامت خود در کشور اقدام کردند، نیز شارژ شد.
مهرجو گفت: . این گروه از مشمولان پس از دریافت پیامک احراز اقامت، ملزم به ثبت آدرس محل سکونت در سامانه املاک و اسکان و تکمیل فرآیند احراز اقامت بودند و پس از تأیید اطلاعات، امکان دریافت اعتبار کالابرگ برای آنها فراهم شد.
وی افزود: به این ترتیب، اعتبار کالابرگ مردادماه این خانوارها نیز همانند سایر مشمولان در چرخه شارژ طرح قرار گرفته و خانوارهای واجد شرایط میتوانند از اعتبار تخصیصیافته برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ استفاده کنند.