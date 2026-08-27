قهرمانان مویتای کشور معرفی شدند
مسابقات مویتای قهرمانی کشور در بخش مبارزه، با معرفی نفرات برتر پنج وزن مردان و سه وزن بانوان در اراک خاتمه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات مویتای قهرمانی کشور مردان و زنان از اول تا چهارم شهریور در مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد اراک برگزار شد.
نفرات برتر بخش مردان:
۵۴ کیلوگرم: ۱-امیرعلی دستی (خوزستان)، ۲-روزبه عاصمی (آذربایجان غربی)، ۳-محمدرضا دیناری (لرستان) و امیر مهدیزاده (مازندران)
۵۷ کیلوگرم: ۱-سامان ترکانمفرد (خوزستان)، ۲-پوریا فرهادی (لرستان)، ۳-امیرعلی ملکان (تهران) و محمدصادق حسینی (کرمان)
۶۳.۵ کیلوگرم: ۱-سیاوش امیری دومکانی (اصفهان)، ۲-مهدی واحدیمطلق (تهران)، ۳-حسین محمدعلی عمرانی (توابع تهران) و هیمن فرجی (آذربایجان غربی)
۶۷ کیلوگرم: ۱-آروین خدابنده (مرکزی)، ۳-یاسین شاهسوند (توابع تهران) و محمدجواد نایینی (قزوین)
۷۵ کیلوگرم: ۱-میلاد ماوت (آذربایجان غربی)، ۲-محمدامین منصوری (خوزستان)، ۳-علی خدارحمی (تهران) و حسین نیک نژاد (مازندران)
ورزشکاران برتر بخش بانوان:
۴۸ کیلوگرم: ۱-فاطمه ذوالفقاری (سیستان و بلوچستان)، ۲-یاسمن سلیمانی (تهران)، ۳-فرشته حسنزاده میرصادقی (البرز) و ژوانا حدودی (کردستان)
۵۱ کیلوگرم: ۱-دنیا کریمزاده (توابع تهران)، ۲-کیمیا ابراهیمی میمند (کرمان)، ۳-غزل ایوبی (مازندران) و فاطمه مولایی (البرز)
۵۴ کیلوگرم: ۱-ستاره مرشدی (اصفهان)، ۲-ارنواز ایزدپناه (کرمانشاه)، ۳-ملیکا چتر فیروزه (یزد) و سکینه صفایی (قزوین)
این مسابقات با هدف شناسایی نفرات برتر و راهیابی به اردوی انتخابی تیم ملی مویتای برای حضور در بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا (ایندور گیمز) برگزار شد.