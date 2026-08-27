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انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی، از امروز آغاز شد و تا روز جمعه (۱۳ شهریور) ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آن دسته از داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ که بر اساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ، مجاز به انتخاب رشته شدهاند و علاقهمند به انتخاب رشته/محلهای دایر در دانشگاه آزاد اسلامی هستند ، میتوانند با استفاده از کد دسترسی انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور با مراجعه به سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org ، برای انتخاب رشته اقدام کنند.
به داوطلبان توصیه میشود، ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، انتخاب رشته کنند .
داوطلبان لازم است پس از انتخاب رشته ، محل، کد رهگیری و نسخه چاپی ثبت نام خود را تهیه و تا زمان اعلام نتایج نزد خود حفظ کنند .