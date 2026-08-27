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مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه گفت: پایش خشک دریچههای سرریز و ارزیابی پایداری این سد به منظور مدیریت سیلابهای احتمالی ناشی از بارشهای ال نینو انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،امیر محمودی با اشاره به پیش بینی وقوع پدیده ال نینو و احتمال بارشهای شدید در فصل پاییز بیان کرد: آمادگی و تمهیدات لازم برای مدیریت سیلابهای احتمالی ورودی بالادست به دست کرخه انجام شده است.
وی با اشاره به ارزیابی عملکرد دریچههای سرریز سد به منظور امادگی برای استفاده از این دریچهها در مواقع مورد نیاز بیان کرد: بازدیدهای تخصصی بدنه و پایداری سد انجام شده و آمادگی کامل برای مواجه با بدترین سناریوها ایجاد شده است.
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه، با تاکید بر اهمیت تعامل نزدیک با اصحاب رسانه گفت: سد کرخه در سالهای ترسالی و خشکسالی مسوولیت مهمی در مدیریت، تنظیم و بهره برداری از منابع آب به عهده داشته که انجام این وظیفه در گرو ارتباط نزدیک با اصحاب رسانه است.
وی با اشاره به اهمیت اطلاع رسانی درست و به موقع از شرایط منابع آبی این سد افزود: آگاهی مردم از وضعیت منابع آبی در سالهای خشکسالی، موجب کمک به مدیریت مصرف و در سالهای ترسالی زمینهساز همراهی و مشارکت بیشتر مردم در استفاده بهینه از منابع آبی این سد میشود.
محمودی با اشاره به افزایش تعامل میان اصحاب رسانه و مجموعه سد و نیروگاه کرخه بیان کرد: تعامل مستمر رسانهها با مجموعه سد و نیروگاه کرخه میتواند نقش کلیدی در انعکاس درست دستاوردها، اقدامها و خدمات به جامعه داشته باشد.