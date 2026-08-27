معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: امیرمحمد محمدی شناگر کیش، چهار مقام در مسابقات اصفهان، جام زنده رود را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات شنای پسران، جام زنده‌رود به میزبانی اصفهان در رده سنی ۱۳ و ۱۴ سال با حضور ۳۵۰ شناگر از سراسر کشور برگزار شد.

در این رقابت‌ها، امیرمحمد محمدی شناگر کیش در چهار ماده به رقابت پرداخت و موفق به کسب نتایج ارزشمندی شد.

محمدی، شناگر کیش در ماده ۱۰۰ متر آزاد مقام ششم، در ماده ۵۰ متر آزاد مقام پنجم، در ماده ۲۰۰ متر آزاد مقام هفتم و در ماده ۵۰ متر پروانه نیز مقام هفتم را به دست آورد.