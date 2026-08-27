به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس ؛ دور دوم رقابت‌های بولینگ رنکینگ انفرادی مردان کشور پس از چهار روز رقابت نفس‌گیر در شیراز میان ۷۳ ورزشکار از استان‌های مختلف با قهرمانی نماینده هرمزگان، سید محسن قادری به پایان رسید.

یکی از نکات قابل توجه این دوره از مسابقات حضور پررنگ ورزشکاران استان هرمزگان بود به‌گونه‌ای که هرمزگان با اعزام ۲۰ ورزشکار بیشترین تعداد شرکت‌کننده را در میان استان‌های حاضر در این رقابت‌ها به خود اختصاص داد.

بیشتر بخوانید؛ معرفی برترین‌های مسابقات بولینگ قهرمانی هرمزگان

ورزشکاران استان هرمزگان که در این دوره از مسابقات حضور داشتند عبارت‌اند از:‌

۱. کیوان رنجبری. فرجام دانش۳. مهرداد بای۴. علی مهنی‌نژاد۵. احمدرضا شیخی۶. وحید رحیمی۷. محمد عزیزی۸. سیدمحسن قادری۹. معین عطارعباسی۱۰. امین نخلی۱۱. اهورا میراحمدی۱۲. کارن شایگان۱۳. سیامک شایگان۱۴. محمدامین نصر۱۵. حمیدرضا باختری۱۶. علی محمدحسینی۱۷. میثم زارعی۱۸. شهاب نوشادی۱۹. علیرضا احترامی۲۰. احمدرضا معلمی

برترین‌های دور دوم رنکینگ انفرادی بولینگ مردان کشور به شرح ذیل می‌باشد.

مقام اول: سیدمحسن قادری استان هرمزگانمقام دوم: جواد یارمحمودی استان فارسمقام سوم: محسن میرزاکاظمی استان گیلانمقام چهارم: فرشاد نوری استان تهران مقام پنجم: وحید رحیمی استان هرمزگان