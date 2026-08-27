آیین بهره‌برداری از طرح های آب و فاضلاب شهرستان کارون، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار شهرستان کارون در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های حیاتی در این منطقه گفت: پروژه‌های آبرسانی شهر کوت‌عبدالله و روستا‌های تابعه با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که گامی مهم در جهت کاهش تنش‌های آبی منطقه محسوب می‌شود.

وی با قدردانی از همکاری شرکت صنایع فولاد خوزستان در تامین بخشی از آب مورد نیاز کوت‌عبدالله، تصریح کرد: «شرایط فعلی در حوزه آبرسانی نسبت به گذشته بهبود یافته است و برنامه‌ریزی‌هایی برای کلنگ‌زنی طرح‌های بزرگ‌تر در آینده نزدیک با هدف رفع کامل مشکلات کمی و کیفی آب در این شهرستان صورت گرفته است.»

در ادامه، محمد امیر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از پیگیری پروژه‌های زیرساختی خبر داد و گفت: «پروژه خط انتقال تصفیه‌خانه کوت‌امیر به تصفیه‌خانه کوت‌عبدالله با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است. همچنین عملیات اورهال و بازسازی تصفیه‌خانه کوت‌عبدالله نیز به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در حال پیگیری است.»

رضا حزباوی، مدیر آب و فاضلاب شهرستان کارون نیز جزئیات پروژه‌های بهره‌برداری شده را تشریح کرد و افزود: «تلاش‌های تیم آبفا منجر به رفع تنش آبی در ۷ روستا شد که پیش از این با مشکل جدی کم‌آبی رو‌به‌رو بودند. همچنین اصلاح شبکه خط انتقال روستای قلعه‌چنعان، اجرای خط انتقال از تصفیه‌خانه صنایع فولاد تا کوت‌عبدالله، توسعه شبکه آبرسانی در مناطق جنگیه، روستای‌ام‌البنین و کوت‌نواصر، و اجرای خط انتقال فاضلاب در خیابان پاسداران (محدوده دانشگاه فرهنگیان و نمایشگاه‌های خودرو) از جمله اقدامات مهمی است که امروز به ثمر نشست.»