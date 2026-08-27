به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی نیکزاد روز پنجشنبه اظهار کرد: این اعتبار با هدف تأمین منابع مالی و تسریع روند تکمیل و چهاربانده‌سازی محور اردبیل–سرچم اختصاص یافته و می‌تواند موجب شتاب عملیات اجرای این محور پرتردد شود.

وی افزود: پیگیری منابع مالی لازم برای تکمیل بزرگراه اردبیل–سرچم از قبل در دستور کار بود و در مجموع حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع بانک سینا، ماده ۵۶ وزارت راه و ردیف بودجه پروژه برای این طرح دنبال می‌شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمی‌و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: با تأمین این منابع، انتظار می‌رود عملیات اجرای قطعه سوم محور یا بزرگراه اردبیل –سرچم با سرعت بیشتری ادامه یافته و روند تکمیل این مسیر مهم ارتباطی استان اردبیل شتاب گیرد.

محور اردبیل به سرچم به عنوان اصلی‌ترین راه ارتباطی استان اردبیل به مرکز کشور و همچنین تنها راه ارتباطی شهرستان اردبیل به شهر‌های جنوبی استان به شمار می‌رود.