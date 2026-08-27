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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تا نیمههای سال دوم فعالیت دولت، حدود ۱۰۰۰واحد خوابگاه متأهلی تحویل داده شده و یک مجموعه ۲۸ واحدی نیز تا مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیماییصراف در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث بلوک ۲ مجتمع مسکونی دانشجویان متأهل (پردیس زندگی) در دانشگاه فردوسی مشهد و در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش خوابگاههای متأهلی افزود: مطمئناً امکانات ما به اندازه نیاز نیست؛ هم خوابگاه مجردی و هم خوابگاه متأهلی کم داریم. شاید اگر اشتباه نکنم، در کشور نهایتاً حدود ۴۰۰ واحد خوابگاه متأهلی داشتیم.
وی گفت: در سال اول و تقریباً تا نیمههای سال دوم، ۱۰۰۰واحد خوابگاه متأهلی را تحویل دادیم. سال گذشته که برای بازدید از این خوابگاه آمدم، فقط یک اسکلت ناقص و آهنی بود، اما اکنون میبینید که تا مهرماه حتماً تحویل داده خواهد شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این مجموعه ۲۸ واحدی است و یک مجموعه ۶۸ واحدی نیز جلوتر قرار دارد که آن هم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ در حالی که نسبت به سال گذشته که پیشرفت آن صفر بود، اکنون به این میزان رسیده است.
سیماییصراف خاطرنشان کرد: ما همت خود را در راستای قانون جوانی جمعیت گذاشتهایم و با اعتقاد به اینکه کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران تکاندهنده است، امیدواریم با سیاستهای تشویقی، از جمله تأمین مسکن و مسکن ملی و همچنین تأمین خوابگاه متأهلی، بتوانیم وضعیت بهتری پیدا کنیم.
وی درباره ساخت مسکن دانشگاهیان، شامل مسکن استادان و کارکنان، اظهار کرد: حدود ۱۰ دانشگاه و وزارت علوم وظیفه خود را انجام دادهاند، یعنی زمین لازم را اختصاص دادهاند. تمام مراحل اداری طی شد و به مرحله تحویل رسید و زمین را تحویل دادیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: غیر از این ۱۰ دانشگاه، حدود ۳۳ دانشگاه دیگر نیز در مراحل تهیه زمین و تحویل آن به متقاضیان، اعم از استادان و کارکنان، هستند. در مجموع، با این ۱۰ دانشگاه، طرح مسکن در ۴۳ دانشگاه آغاز شده است.
سیماییصراف عنوان کرد: بقیه دانشگاهها را نیز در حال پیگیری هستیم. بیشتر دانشگاههای تهران مشکل زمین دارند، اما برای آنها نیز در دو نقطه تهران در حال گفتوگو هستیم تا انشاءالله بتوانیم زمین لازم برای احداث مسکن را تأمین کنیم.
احداث و تکمیل ۱۷۰ واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاه فردوسی مشهد
در ادامه عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر سه پروژه بهصورت همزمان در دست اجرا است؛ پروژه نخست، مجتمع ۲۸ واحدی با زیربنای ۳۰۰۰ متر مربع است که با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، بنا بود در مردادماه به بهرهبرداری برسد، اما با تأخیر مواجه شد.
وی افزود: پروژه دوم، مجتمع ۶۸ واحدی است که در مجاورت پروژه نخست قرار دارد و هماکنون به پیشرفت ۳۰ درصدی رسیده است. همچنین پروژه ۷۲ واحدی نیز مربوط به بلوک ۲ مجتمع خوابگاهی متأهلین است که با تکمیل این سه طرح، در مجموع ۱۷۰ واحد مسکونی در اختیار دانشجویان متأهل مقاطع کارشناسیارشد و دکتری قرار خواهد گرفت.
جوانجعفری با اشاره به شتاببخشی به روند ساختوسازها تصریح کرد: مردادماه سال گذشته در این محل تنها چند ستون احداث شده بود، اما امروز این پروژهها به مرحله تثبیت و اجرا رسیدهاند.
وی همچنین از احداث مجتمع مسکونی اساتید خبر داد و گفت: پروژه «نخبهسرا» نیز یک مجموعه ۷۰ واحدی ویژه اساتید است که در کنار این ۱۷۰ واحد تعریف شده و میتواند حدود ۳۰ درصد از نیاز مسکن اعضای هیئتعلمی دانشگاه را پوشش دهد.