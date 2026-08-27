به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،شهید امین عزیزی، شهید امنیت و مدافع وطن، در پی حادثه تروریستی ایست بازرسی شامگاه ۲۹ مرداد در شهرک اندیشه کرج به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید پس از برگزاری آیین تشییع، در گلزار شهدای بروجرد آرام گرفت و مردم شهیدپرور این شهرستان با حضور گسترده خود، بار دیگر بر پاسداشت مقام شهدا و ادامه راه مدافعان امنیت و وطن تأکید کردند.

بنا به گفته رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بروجرد مردم این شهرستان۲ هزار و ۶۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده اند که ۶۰ شهید آن مربوط به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان است.