به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جلال حمه حسنی اظهار کرد: به دنبال بازدید‌های دوره‌ای و غیرمترقبه گروه‌های بازرسی این منطقه از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی استان، بررسی سامانه‌ها و بازدید دوربین‌های مدار بسته در راستای ساماندهی عرضه فرآورده‌های نفتی و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت، این تعداد کارت هوشمند سوخت غیرمجاز از کارگران جایگاه‌ها و افراد سودجو کشف و ضبط شد.

وی افزود: اغلب این کارت‌های سوخت مهاجر و مربوط به وسائل نقلیه عمومی (تاکسی) بوده که بعد از مسدود کردن و مشخص شدن مقدار عرضه غیرقانونی از کارت‌ها، مراتب برای اعمال قانون و رسیدگی در کمیته تخلفات شرکت و ارجاع به مراجع ذیصلاح و تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اشاره به بازرسی شبانه روزی از جایگاه‌های عرضه استان به ویژه نواحی مرزی، افزود: باتوجه به اختلاف قیمت فرآورده در ۲ سوی مرز و سو استفاده افراد سود جو از این شرایط، این شرکت در راستای جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و مدیریت مصرف بنزین نسبت به بازدید‌های مستمر و غیرمترقبه از مجاری عرضه استان اقدام می‌کند