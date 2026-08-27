چند طرح عمرانی، خدماتی و رفاهی در شهر وراوی و روستا‌های بخش وراوی به بهره‌برداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

افتتاح و بهره برداری طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی در وراوی شهرستان مهر

افتتاح و بهره برداری طرح‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی در وراوی شهرستان مهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این طرح‌ها شامل بهره‌برداری از چهار واحد منزل مسکونی مددجویان تحت پوشش بهزیستی، افتتاح و بهره‌برداری از ساختمان خانه بهداشت روستای میرملکی، افتتاح زمین چمن مصنوعی ورزشی روستای خالده، افتتاح طرح بهسازی و آسفالت بیش از ۱۰ هزار مترمربع معابر روستای خالده، افتتاح و بهره برداری از مخزن بتنی در روستای نور آباد و روستای خالده است.

وراوی یکی از شهر‌های استان فارس و مرکز بخش وراوی در شهرستان مهر است، این شهر در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر مُهر و ۲۸ کیلومتری شمال غربی لامرد و ۸۰ کیلومتری شمال شرقی شهر عسلویه جای دارد.