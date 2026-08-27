به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ شریف رحیمی گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع حادثه ریزش چاه و گرفتار شدن فردی در عمق زمین در یکی از روستا‌های شهرستان لاهیجان، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۲ به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس و نیرو‌های امدادی مشخص شد فردی ۳۷ ساله به منظور حفر چاه مشغول به کار بوده که به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی، ناگهان دیواره محل حفاری ریزش کرده و او در عمق زمین مدفون شده است.

فرمانده انتظامی لاهیجان گفت: با تلاش چند ساعته نیرو‌های امدادی، پیکر بی‌جان این فرد از دل خاک بیرون کشیده شد و برای سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی انتقال یافت.