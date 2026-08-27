به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست فرمانداری ویژه داراب گفت: بهره برداری بیش از ۱۰ طرح در زمینه‌های عمرانی، آبرسانی، بزرگراه و ورزشی با اعتباری افزون بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان با حضور معاون عمرانی استانداری فارس و مدیرکل راه و شهرسازی فارس در هفته دولت در شهرستان داراب انجام شد.

جوکار افزود: این طرح‌ها شامل بهره برداری از سه حلقه چاه آب شرب با اعتباری افزون بر ۵ میلیارد تومان، افتتاح ۱۰ کیلو متر از بزرگراه شیراز - فسا، داراب، گهکم حد فاصل جنت شهر تا فتح آباد با اعتباری افزون بر ۸۰۰ میلیارد تومان، افتتاح دو زمین چمن ورزشی فوتسال در روستای ده خیر سفلی و بهروز آباد و بهره برداری از طرح بهسازی روستای بانوج، ده خیر، بهروز آباد و خیر آباد و همچنین چهار طرح عمرانی و خدماتی شهرداری جنت شهر است.

او ادامه داد: مرحله اول طرح نیروگاه برق ۲۳۰ داراب و کلنگ زنی ساخت ساختمان امداد و نجات خیرساز داراب از دیگر طرح‌هایی بود که در شهرستان داراب به بهره برداری رسید.