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جشنواره فروش ویژه لوازم خانگی به مناسبت هفته دولت و با همکاری اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت در یزد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در جشنواره فروش ویژه لوازم خانگی به مناسبت هفته دولت که در فروشگاه اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت واقع در بلوار دانشجو برگزار میشود، انواع لوازم خانگی با شرایط ویژه و بهصورت اقساطی در اختیار کارمندان و بازنشستگان قرار گرفته است.مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مصرف کارکنان دولت گفت: این جشنواره با هدف ارائه تسهیلات و فراهم کردن امکان خرید آسانتر لوازم خانگی برای جامعه هدف، همزمان با هفته دولت برپا شده است.
انصاری افزود: کارمندان و بازنشستگان میتوانند تا دهم شهریورماه با مراجعه به فروشگاه اتحادیه واقع در بلوار دانشجو، از تخفیفها و شرایط ویژه فروش این جشنواره بهرهمند شوند.وی با اشاره به استقبال از این طرح، اظهار داشت: تلاش شده است در این جشنواره، کالاهای مورد نیاز خانوارها با شرایط مناسب و امکان خرید اقساطی عرضه شود.