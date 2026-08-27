به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمید ظهرابی در نشست تخصصی روز ملی یوزپلنگ ایرانی، گفت: برنامه حفاظت از یوز با مشارکت متخصصان، دانشگاهیان، محیط‌بانان و تشکل‌های مردم‌نهاد بازنگری شده و در این برنامه، کاهش تهدید‌های انسانی و تقویت حفاظت از زیستگاه‌ها در اولویت قرار دارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: کنترل دام و شتر آزاد، پایش آبشخورها، پیشگیری از شکار و تقویت پایش‌های میدانی از جمله اقداماتی است که برای حفاظت مؤثرتر از یوز در زیستگاه‌های طبیعی دنبال می‌شود.

ظهرابی ایمن‌سازی جاده‌ها را نیز یکی از محور‌های مهم کاهش تلفات یوز دانست و گفت: تقویت بانک اطلاعاتی، توسعه استفاده از دوربین‌های تله‌ای و گسترش حفاظت مشارکتی با جوامع محلی نیز در برنامه‌های حفاظت از این گونه قرار دارد.

وی درباره آخرین وضعیت سایت تکثیر یوز اظهار کرد: با وجود مشاهده رفتار‌های جنسی مناسب در ماده‌های جوان، در فصل گذشته تولدی در این سایت ثبت نشد که پایین بودن سن ماده‌ها از عوامل مؤثر در این موضوع بوده است.

ظهرابی تأکید کرد: رویکرد اصلی، حفظ یوز در زیستگاه طبیعی است و اقدامات تکثیر نیز در کنار حفاظت از زیستگاه و کاهش تهدید‌هایی دنبال می‌شود که بقای این گونه را با خطر مواجه کرده‌اند.