به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در ادامه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان و مدیران این وزارتخانه به استان کرمان، ۱۲ واحد کارگاهی در شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی شهرک صنعتی فناوری اطلاعات کرمان نیز آغاز شد.

برای اجرای این واحد‌های کارگاهی، در مجموع بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و بهره‌برداری از آنها در راستای توسعه ظرفیت‌های تولیدی و فراهم‌سازی بستر فعالیت واحد‌های صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان انجام شد.

اجرای این طرح در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای ایجاد زیرساخت‌های متناسب با فعالیت‌های فناورانه و فراهم‌کردن زمینه استقرار واحد‌های مرتبط با فناوری اطلاعات در استان کرمان انجام می‌شود.

این برنامه‌ها در ادامه سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه به استان کرمان و با هدف تقویت زیرساخت‌های صنعتی، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از فعالیت‌های فناورانه و صنعتی استان برگزار شد.