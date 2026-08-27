به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،با حضور غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس، ویسی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تعاون روستایی کشور و جمعی از مسئولان استانی کارخانه خوراک دام شرکت تعاونی کشاورزی دامداران در کازرون افتتاح شد.

این طرح با هدف استفاده بهینه از محصولات و ضایعات کشاورزی و کاهش هزینه‌های تولید دامداران منطقه در زمینی به مساحت ۳ هزارمتر مربع با ظرفیت تولیدسالانه ۱۰ هزار تن خوراک دام احداث شده است.