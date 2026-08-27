امام جمعه بجنورد گفت: دولت مجموعه‌ای است که می‌توان از ظرفیت آن برای ارائه بالاترین سطح خدمات به مردم استفاده کرد.

امام جمعه بجنورد: دولت قوی و مردم همراه، کشور قوی را شکل می‌دهند

امام جمعه بجنورد: دولت قوی و مردم همراه، کشور قوی را شکل می‌دهند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری در نشست شورای اداری استان که با حضور وزیر نیرو در حال برگزاری است با اشاره به نقش مردم در تقویت کشور گفت: مردم باید برای حمایت از نظام در برابر دشمنی‌ها در میدان حضور داشته باشند چرا که همراهی مردم با دولت زمینه ساز اقتدار کشور است.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: امیدواریم با حضور وزیر نیرو در استان، تصمیمات خوبی برای مردم خراسان شمالی اتخاذ و بخشی از مسائل و مطالبات استان برطرف شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از تورم و گرانی گفت: گرچه بخشی از این مشکلات ناشی از جنگ و تحریم است، اما بخش‌هایی که امکان تحلیل، رصد و نظارت بر آن وجود دارد باید با جدیت بیشتری پیگیری شود و مردم نیز در این زمینه مطالبه‌گر هستند.

وی تأکید کرد: دولت باید با تدبیر و مدیریت بیشتر، از عرضه کالا با قیمت‌های متفاوت در بازار جلوگیری و نظارت مؤثرتری اعمال کند.