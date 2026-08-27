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همزمان با هفته دولت، کتابخانه عمومی شیخ بالو زاهد آهودشت چمستان، با حضور جمعی از مسئولان محلی و شهرستانی، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،همزمان با هفته دولت، کتابخانه عمومی شیخ بالو زاهد آهودشت، با حضور عبدالوحید فیاضی؛ نماینده مردم شهرستانهای نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، سجاد عمرانی؛ مدیرکل دفتر مرکزی حراست نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مرضیه فلاح کردآبادی؛ سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی مازندران، حجتالاسلام و المسلمین سید محمود موسوی؛ امام جمعه چمستان، محمدهادی رجایی؛ سرپرست فرمانداری شهرستان نور، بخشداران و جمعی از مسئولان محلی و شهرستانی، به بهرهبرداری رسید.
مرضیه فلاح کردآبادی مدیرکل کتابخانههای عمومی مازندران در آیین افتتاح کتابخانه عمومی روستای آهودشت چمستان، این پروژه را جلوهای از وفاق و تلاش جمعی برای تحقق آرمانهای فرهنگی نظام دانست و تأکید کرد که افتتاح این کتابخانه در هفته دولت، تزریق امید به جامعه را به همراه دارد.
وی با گرامیداشت یاد رهبر شهید و تأکید بر دغدغه ایشان برای نهادینه شدن کتاب و کتابخوانی در سبد خانوار، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تربیت نسلی کتابخوان و آیندهساز هستیم تا ایران اسلامی با اتکا به این سرمایههای ارزشمند، سرپا و استوار بماند و مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی ادامه یابد.
زهرا محمدپور رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان نور نیز، با اشاره به پیشینه این پروژه گفت: زمین این کتابخانه در سال ۱۳۹۱ توسط حاج زین العابدین آبادیان به مساحت ۵۰۰ مترمربع اهدا و کلنگزنی آن نیز در همان سال انجام شد.
وی با بیان اینکه زیربنای این کتابخانه ۲۹۰ متر مربع است، افزود: اعتبار ساخت این پروژه حدود ۱۰ میلیارد تومان از محل کمیته برنامهریزی و تملک داراییهای استان تأمین شده و تجهیزات کتابخانهای نیز از سوی نهاد کتابخانههای کشور اختصاص یافته است.
رئیس کتابخانه عمومی شهرستان نور گفت: تجهیزات غیرکتابی نظیر کولر، پرده و غیره با مشارکت دهیاری، شورای روستا آهودشت و خیرین محلی تأمین شد.
محمدپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر کتابخانه با بیش از ۴ هزار جلد در موضوعات مختلف دینی، تاریخی و عمومی و غیره آماده ارائه خدمت است.