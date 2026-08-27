به مناسبت هفته دولت طرح‌های عمرانی شش روستای بخش قلعه‌چای و یک گلخانه هیدروپونیک در عجب‌شیر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، به مناسبت هفته دولت طرح‌های عمرانی شش روستای بخش قلعه‌چای با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان و یک گلخانه هیدروپونیک با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومان در عجب‌شیر به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها با حضور امیر عباس سلطان پور فرماندار، سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهرستان افتتاح شد.

در بخش روستایی طرح های آسفالت‌ریزی، جدول‌گذاری، کانال سنگی و سنگ‌فرش در روستا‌های مهماندار، محمودآباد، آغاجری، قوزلوجه، الینجق و هرگلان اجرا شده که مجموع اعتبار آن ۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

در حوزه کشاورزی نیز گلخانه ای در شهرک گلخانه‌ای با مساحت ۴ هزار مترمربع سطح زیر کشت به بهره‌برداری رسید. این واحد به روش هیدروپونیک و با تولید خیار فعالیت می‌کند و ۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته و برای ۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.