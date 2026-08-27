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ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز دور جدید حملات به جنوب لبنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد که حزب الله شب گذشته دو پهپاد را به سوی نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه علی الطاهر شلیک کرده است.
در این بیانیه آمده است که هم اکنون در پاسخ به این اقدام حزب الله، حملات هوایی به جنوب لبنان آغاز شده است.
شبکه المنار نیز اعلام کرد که جنگندههای رژیم صهیونیستی، محله خای میکونی شهر عربصالیم در نبطیه را بمباران کردهاند.
هنوز از خسارتها و تلفات این حملات گزارشی منتشر نشده است.