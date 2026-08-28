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جهاد کشاورزی گیلان از شالیکاران خواست پس از برداشت برنج، کشت دوم و پرورش راتون را در شالیزارهای خود آغاز کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: بر اساس برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی، امسال کشت دوم محصولات در ۱۱۰ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان پیشبینی شده که ۸۰ هزار هکتار آن به پرورش راتون و ۳۰ هزار هکتار به کشت محصولاتی از جمله شبدر برسیم، سبزیجات برگی و غدهای، سیر، باقلا برکت، پاچباقلا و نخود علوفهای اختصاص دارد.
منوچه پارسافر با بیان اینکه پرورش راتون با آبیاری ساقههای باقیمانده برنج، علاوه بر تولید برنج باکیفیت، موجب افزایش بهره وری شالیزارها میشود، به شالیکاران توصیه کرد: در شالیزارهایی که برداشت برنج انجام شده، با آبگیری مناسب و استفاده از ۵۰ کیلوگرم کود اوره و ۵۰ کیلوگرم کود پتاس، شرایط را برای پرورش راتون فراهم کنند.
وی افزود: توجه به توصیههای فنی کارشناسان جهاد کشاورزی در کشت دوم محصولات، از نکات مهمی است که شالیکاران باید مورد توجه قرار دهند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت: افزایش درآمد خانوارهای روستایی، پایداری تولید محصول استراتژیک برنج، رونق تولید محصولات دیگر کشاورزی، بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک، کاهش مصرف کودهای شیمیایی و تامین بخشی از نیازهای نهادههای پرورش دام از مهمترین مزایای کشت دوم شالیزارها در گیلان است.