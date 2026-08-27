رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در ماه‌های اخیر با پیگیری دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه و بانک مرکزی ۴۵ میلیارد دلار از حدود ۸۰ میلیارد دلار تعهدات ارزی به کشور بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در برنامه میز اقتصاد امروز (۵ شهریور) روند مدیریت بازار ارز و انتظارات تورمی با حضور مسعود توکلی؛ معاون سابق مرکز مبادله ارز، محمدحسین مصباح؛ کارشناس اقتصادی و ارتباط تصویری با محمدرضا پور ابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در برنامه «میز اقتصاد»، در پاسخ به پرسش درباره کارایی مداخلات بانک مرکزی (مانند تزریق ارز )، اظهار داشت: اقدامات بانک مرکزی دو جنبه دارد: بخشی اقدامات کوتاه‌مدت برای مهار سریع التهابات و بخشی اقدامات پایه‌ای با رویکرد میان‌مدت و بلندمدت که با توجه به وضعیت ذخایر ارزی اتخاذ می‌شوند.

محمدرضا پورابراهیمی با بررسی ساختار اقتصادی کشور، بر اهمیت تراز تجاری تأکید کرد و گفت: با وجود تمام فشارها و جنگ‌ها، تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران (با احتساب درآمدهای غیرنفتی و نفتی) همواره مثبت بوده است. نیاز سالانه کشور برای واردات بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که درآمدهای صادراتی ما پوشش‌دهنده آن است.

وی افزود: باید اقتصاد را از نگاه “نفت” جدا کرد؛ در حالی که درآمد نفت برای بودجه دولت و صندوق توسعه ملی است، مدیریت اقتصاد واقعی بر پایه تنظیم تراز تجاری (صادرات غیرنفتی در برابر واردات) استوار است.

پورابراهیمی در ادامه، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت بازار ارز را در دو محور “توسعه صادرات” و “مدیریت واردات” خلاصه کرد.

وی تأکید کرد که تسهیل فرآیند صادرات و افزایش نرخ بازگشت ارز به کشور، از تجربه‌های موفق گذشته است که می‌تواند نقش مهمی در ثبات بازار ایفا کند.

این مقام مسئول در تحلیل علت التهابات اخیر، عوامل را به دو دسته “بیرونی” و “درونی” تقسیم کرد. وی درباره عوامل بیرونی گفت: «اقدامات آمریکا و هیاهوی رسانه‌ای آن‌ها، فراتر از تبلیغات، سعی در بازگرداندن تحریم‌های شدید اقتصادی برای تغییر مسیر حرکت ایران دارد. اما باید دانست که اثرات اقتصادی این تحریم‌ها در ایران پیش‌خور شده است.

وی در بخش عوامل درونی، بر اهمیت سیاست‌های مالی عمومی، سیاست‌های ارزی و مدیریت اقتصاد داخلی تأکید کرد و افزود: اگرچه اقدامات دشمن می‌تواند چالش‌آفرین باشد، اما مدیریت صحیح ابزارهای داخلی می‌تواند اثرگذاری این مداخلات را خنثی کند.

در ادامه برنامه میز اقتصاد معاون سابق مرکز مبادله ارز، با اشاره به اثرگذاری متقابل پارامترهای اقتصادی، بر ضرورت تجمیع مدیریت نرخ ارز در بانک مرکزی و پایان دادن به وضعیت بلاتکلیفی در حکمرانی ارزی کشور تأکید کرد.

مسعود توکلی با تحلیل ماهیت انتظارات تورمی و اثرگذاری بازار ارز بر سایر بازارهای اقتصادی، اظهار داشت: امروزه عوامل مختلف اقتصادی چنان در هم تنیده‌اند که نمی‌توان اثرگذاری نرخ ارز بر سایر پارامترها یا اثرگذاری طلا بر ارز را نادیده گرفت. بنابراین، حذف این اثرگذاری غیرممکن است و تمرکز باید بر مدیریت صحیح آن باشد.

معاون سابق مرکز مبادله ارز با انتقاد از وضعیت فعلی مدیریت ارزی در کشور، گفت: «به نظر می‌رسد مجموعه حکمرانی اقتصادی هنوز به ضرورت ایجاد یک ساختار منسجم برای مدیریت ارز پی نبرده است. بلاتکلیفی در تعیین متولی اصلی، از بانک مرکزی گرفته تا اتاق‌های اقتصادی تحت نظارت معاون اول، مانع از دستیابی به هماهنگی لازم شده است.

توکلی همچنین به ضرورت پیوند میان سیاست‌های پولی و تجاری اشاره کرد و افزود: جدا نبودن سیاست‌های صادرات و واردات از سیاست‌های ارزی، یکی از چالش‌های اساسی است. عدم هماهنگی میان وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در موضوع واردات کالا، پالس‌های نامناسبی به بازار ارسال کرده و موجب افزایش تقاضا و در نتیجه فشار بر نرخ ارز می‌شود.

در ادامه برنامه میز اقتصاد محمدحسین مصباح ، کارشناس اقتصادی، نسبت به سیاست «کنترل‌گری» به‌جای «تنظیم‌گری» در بانک مرکزی هشدار داد.

مصباح گفت: تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایطی که نقدینگی و تورم به شدت در حال رشد است، باعث ایجاد شکاف میان نرخ بنیادین و نرخ بازار می‌شود.

وی تأکید کرد: این شکاف با هر شوک سیاسی یا تحریمی، مانند یک فنر عمل کرده و منجر به پرش‌های ناگهانی و هیجانی قیمت‌ها در بازار ارز می‌شود.

مصباح پیشنهاد کرد: مدیریت نرخ ارز باید بر اساس مؤلفه‌های واقعی اقتصاد کلان صورت گیرد تا از شوک‌های پیاپی جلوگیری شود.

کارشناس اقتصادی، نسبت به عواقب پذیرش نرخ‌های غیربنیادین ارز توسط بانک مرکزی هشدار داد وگفت: اگر بانک مرکزی تحت فشارهای سیاسی، از نرخ بنیادین فاصله بگیرد و به نرخ‌های غیرواقعی تن دهد، اقتصاد با شوک‌های سنگینی مواجه خواهد شد.

مصباح تأکید کرد: برای مقابله با انتظارات تورمی و القائات دشمن، بانک مرکزی باید به‌جای تکذیب، از ابزارهایی نظیر نرخ بهره استفاده کند.

کارشناس اقتصادی، با اشاره به هدایت نقدینگی به بازارهای طلا، ارز و دیگر بازارهای موازی، گفت: تداوم تثبیت نرخ ارز و نگرانی از افزایش نرخ بهره، به تضعیف بازار سرمایه و تشدید فعالیت‌های سوداگرانه منجر می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناور بودن نرخ ارز اظهار کرد: فاصله گرفتن نرخ‌های رسمی از نرخ آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه به‌موقع ارز را کاهش می‌دهد و فشار بر بازار را تشدید می‌کند. به گفته مصباح، سیاست ارزی باید در کنار الزام بازگشت ارز صادراتی، از نرخ‌گذاری دستوری فاصله بگیرد.

این کارشناس اقتصادی افزایش نرخ بهره، تقویت ذخایر بانک مرکزی و مهار رشد نقدینگی را سه ابزار اصلی مدیریت انتظارات تورمی دانست و افزود: تجربه افزایش موقت نرخ بهره در سال ۱۴۰۱ نشان داد استفاده از این ابزار می‌تواند در کنترل نوسان‌های ارزی مؤثر باشد.