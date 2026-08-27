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وزیر دادگستری گفت: افرادی که دارای سند عادی برای زمین، خانه و مغازه هستند، باید در مهلت دو ساله تعیینشده، ادعای مالکیت خود را در سامانه مربوط ثبت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امینحسین رحیمی در حاشیه سفر به استان همدان با اشاره به نهایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد: بر اساس این قانون، معاملات اموال غیرمنقول از جمله زمین، خانه و مغازه باید به شکل رسمی انجام شود و معاملات عادی دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.
او افزود: برای افرادی که در حال حاضر دارای اسناد عادی هستند و سند رسمی ندارند، مهلت دو سالهای در نظر گرفته شده است تا از طریق سامانهای که سازمان ثبت اسناد و املاک راهاندازی کرده است، ادعای مالکیت خود را ثبت کنند و پس از آن نیز حسب مورد اقدامات لازم ثبتی یا قضایی را انجام دهند.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی به مردم گفت: این افراد باید در مهلت تعیینشده هم ادعای خود را در سامانه ثبت و هم گواهی اقدامات بعدی خود را در سامانه درج کنند تا حقوقشان محفوظ بماند و بتوانند مراحل دریافت سند رسمی را طی کنند.
رحیمی، افزایش امنیت معاملات و جلوگیری از کلاهبرداری را از مهمترین مزایای این قانون دانست و گفت: با اجرای قانون، امکان ابطال سند رسمی بر اساس ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی بسیار محدود میشود و از فروش یک ملک به چند نفر نیز جلوگیری خواهد شد.
او درباره پیشفروش ساختمانها نیز گفت: بر اساس قانون جدید، سازندگان باید برای واحدهای ساختمانی شناسه دریافت کنند و پیشفروش واحدها نیز به شکل رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ بنابراین خریداران با اطمینان بیشتری معامله خواهند کرد.
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به صدور حدود ۱۱ میلیون سند سبزرنگ از زمان نهایی شدن قانون تاکنون، تصریح کرد: دارندگان این اسناد مشمول مهلت دو ساله نیستند و از هماکنون معاملات آنها باید به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
رحیمی افزود: بنگاههای معاملات ملکی میتوانند پیشنویس معامله را تهیه کنند، اما معامله نهایی باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
این مسئول تأکید کرد: افرادی که هنوز سند رسمی و بهویژه سندهای سبزرنگ ندارند، در صورت داشتن سند عادی باید از فرصت دو ساله استفاده و ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت کنند تا در آینده با مشکل حقوقی مواجه نشوند.