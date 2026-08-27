با حضور وزیر اقتصاد، چند طرح جدید تولیدی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر و عسلویه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید علی مدنی‌زاده امروز با حضور در استان بوشهر و شهرستان عسلویه، ضمن بازدید و نظارت بر مراحل بازسازی صنایع آسیب‌دیده از حملات دشمن صهیونیستی و آمریکا، نسبت به افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی اقدام کرد.

از جمله این طرح‌ها، پروژه راهبردی تولید روزانه یک میلیون لیتر بنزین با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی است که در شرایط تشدید تحریم‌های ظالمانه و خسارات وارده به صنایع نفت و پتروشیمی کشور به بهره‌برداری رسید.

همچنین وزیر اقتصاد ظهر امروز یک مجتمع نساجی و ریسندگی را با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن محصولات تکسچرینگ و تولید انواع منسوجات پارچه‌ای افتتاح کرد. این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی واقعی در شهرک صنعتی شماره ۲ و در محدوده منطقه آزاد تجاری—صنعتی بوشهر راه‌اندازی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان افتتاح این مجتمع تولیدی، با تأکید بر ضرورت پشتیبانی نظام بانکی از تولید، از مدیرعامل بانک تجارت خواست نسبت به تأمین مالی سرمایه در گردش و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این واحد اقدام کند.