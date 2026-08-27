اعزام دو فوتسالیست چهارمحال و بختیاری به المپیاد دانشجویان کشور

اعزام دو فوتسالیست چهارمحال و بختیاری به المپیاد دانشجویان کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ در این دوره از مسابقات که به میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار می‌شود، «مهسا رستمی اردلی» از شهر اردل و «زهرا کریمی شهماروندی» از روستای آلیکوه، در قالب تیم فوتسال دانشگاه شهرکرد حضور خواهند داشت.

این بانوان ورزشکار، عازم مشهد مقدس شدند تا توانمندی‌های ورزشی بانوان استان چهارمحال و بختیاری را در سطح ملی به نمایش بگذارند.