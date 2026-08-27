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بانوان ورزشکار شهرستان اردل موفق شدند با درخشش در رقابتهای انتخابی، جواز حضور در المپیاد دانشجویان کشور را کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ در این دوره از مسابقات که به میزبانی شهر مشهد مقدس برگزار میشود، «مهسا رستمی اردلی» از شهر اردل و «زهرا کریمی شهماروندی» از روستای آلیکوه، در قالب تیم فوتسال دانشگاه شهرکرد حضور خواهند داشت.
این بانوان ورزشکار، عازم مشهد مقدس شدند تا توانمندیهای ورزشی بانوان استان چهارمحال و بختیاری را در سطح ملی به نمایش بگذارند.