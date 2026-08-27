سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری متهم سابقه‌داری خبر داد که با جلب اعتماد فروشندگان و استفاده از کارت و مدارک جعلی، سکه و طلا سرقت می‌کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ خلیلی لطفی گفت: یک متهم سابقه‌دار که با معرفی خود به‌عنوان خریدار سکه و طلا، پس از جلب اعتماد فروشندگان اقدام به سرقت اموال آنها می‌کرد، توسط مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: ماجرا پس از مراجعه چند نفر از مالباختگان به کلانتری ۱۰۱ تجریش و ثبت شکایت آغاز شد. بررسی‌های پلیس نشان داد متهم ابتدا با مراجعه حضوری به برخی طلافروشی‌ها و صرافی‌های مناطق شهرک غرب و شمیرانات، چند مرتبه اقدام به خرید سکه و پرداخت وجه کرده و به این ترتیب اعتماد فروشندگان را به دست آورده است.

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران افزود: در مراحل بعدی با فروشندگان تماس گرفته و سفارش تعداد بیشتری سکه می‌داده است. در یکی از موارد، متهم خود را کارمند یک پزشک معرفی کرده و مدعی شده بود که برای وی به حدود ۳۰ سکه نیاز دارد و معامله باید به تأیید پزشک برسد.

بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد متهم حدود ۱۰ روز پیش دو سکه و حدود چهار تا پنج روز قبل نیز ۳۰ سکه را به همین شیوه سرقت کرده است. همچنین وی در دو مورد دیگر با ارائه فیش بانکی جعلی، ۱۷ و ۲۱ گرم طلا از طلافروشی‌ها خریداری کرده بود.

سرهنگ خلیل لطفی، در تشریح این پرونده اعلام کرد: پس از تشکیل پرونده با شکایت مالباختگان، مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی بانک اطلاعاتی سارقان موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند.

در ادامه عملیات، متهم به همراه همدستش دستگیر شد و مأموران در بازرسی از آنها بیش از ۳۰ عدد سکه طلا و حدود ۵۰ گرم طلا کشف کردند.

بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد متهم با استفاده از شیوه‌ای مشابه و با ایجاد اعتماد اولیه در میان فروشندگان، سفارش‌های خود را انجام داده و در زمان تحویل کالا، با استفاده از مدارک و کارت‌های جعلی و ترفند‌های مختلف، اموال را دریافت و از محل متواری می‌شده است. تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد.