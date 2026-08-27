طرح‌های عمرانی، خدماتی و کشاورزی با اعتباری معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت در شهرستان بختگان افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با هفته دولت و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس چند طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی با اعتباری معادل ۷۰۰ میلیارد تومان در شهرستان بختگان افتتاح و کلنگ زنی شد.

این طرح‌ها شامل بهره بردای ازآسفالت معابر ۱۳ روستای شهرستان شامل روستا‌های طشک، جزین، دهزیر، جهان آباد، کوشکک، حسن آباد، دهمورد، بسترم علیا، بسترم اتاقی، تلمبه سادات، تل زرد، قاسم آباد و تلبمه یداله خلج با اعتباری معادل ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

بهره برداری از گلخانه سبزی و صیفی جات به مقیاس ۵ هزار متر مربع با اعتباری معادل ۱۰ میلیارد تومان که مبلغ ۵/۳ میلیارد تومان این طرح از محل تسهیلات و مابقی از سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است از جمله‌ی طرح‌های هفته دولت در شهرستان بختگان بود.

لازم به ذکر است که با بهره برداری از این طرح کشاورزی برای پنج نفر به صورت مستقیم و برای ۱۲ نفر به صورت فصلی ایجاد اشتغال شده است.

همچنین بهره برداری از ناوگان خودرو‌های شهر تازه تاسیس تم شولی مرکز بخش حنای شهرستان بختگان شامل لودر، کمپرسی، ماشین آتش نشانی، آمبولانس، خودرو حمل زباله، خودرو مزدا و خودرو دنا با اعتباری معادل ۶۰ میلیارد تومان آغاز شد.

کلنگ آغاز ساخت و تجهیز نخستین مرکز معاینه فنی خودرو‌های سبک و سنگین در شهر آباده طشک مرکز شهرستان بختگان نیز با اعتباری معادل ۱۵ میلیارد تومان که سرمایه گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام شده است به زمین زده شد که این طرح در دهه فجر امسال به بهره برداری می‌رسد.