همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، بیش از ۵۰ پروژه عمرانی، زیربنایی، فرهنگی و ورزشی با اعتباری بالغ بر ۹۳ میلیارد تومان در سطح روستاهای بخش کوهین به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، همزمان با چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت، طرح‌های متعدد عمرانی، خدماتی و ورزشی در سطح بخش کوهین افتتاح شد و در مدار خدمت‌رسانی به مردم این منطقه قرار گرفت.

ملکی، بخشدار کوهین، با اشاره به جزئیات این طرح‌ها اظهار کرد: «همزمان با ایام هفته دولت، بیش از ۵۰ پروژه شاخص در سطح روستاها به بهره‌برداری رسید که اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر روستایی، پروژه‌های عمرانی و فضاهای فرهنگی و ورزشی از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.»

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح‌ها در مجموع بیش از ۹۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: «توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات متوازن در مناطق روستایی از اولویت‌های اصلی مدیریت بخش است.»

بخشدار کوهین با تأکید بر ضرورت گسترش فضاهای ورزشی و نشاط اجتماعی در روستاها تصریح کرد: «یکی از طرح‌های شاخص افتتاح‌شده، زمین چمن مصنوعی روستای سنجانک است. با توجه به بافت جمعیتی جوان و روند رو به رشد جمعیت در این روستا، توسعه این قبیل زیرساخت‌ها بستر مناسبی برای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادهای ورزشی جوانان و حضور پررنگ‌تر آنان در سطوح ملی فراهم می‌آورد.»