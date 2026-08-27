افزایش موارد ابتلا به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو در استان یزد، به‌گونه‌ای که این استان سال گذشته با ثبت ۱۴ مورد قطعی در صدر کشور قرار گرفت، مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط را به تشکیل کارگروه اضطراری و بررسی فوری عوامل مؤثر بر روند افزایشی این بیماری واداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره به افزایش موارد بیماری‌های مشترک انسان و حیوان در استان یزد، بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های بهداشت، دامپزشکی و سایر نهاد‌های مرتبط برای کنترل این بیماری‌ها تأکید کرد.

دکتر محمد زینی در نشست کارگروه استانی بیماری‌های مشترک انسان و حیوان در یزد اظهار کرد: با توجه به افزایش موارد بیماری‌های مشترک انسان و حیوان، به‌ویژه تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF)، برای بررسی وضعیت موجود، شناسایی عوامل مؤثر و تدوین راهکار‌های مؤثر برای کنترل بیماری به استان یزد سفر کرده‌ایم.

وی افزود: سال گذشته ۱۴ مورد قطعی تب کریمه کنگو در استان یزد شناسایی شد و این استان از نظر تعداد موارد در رتبه نخست کشور قرار گرفت. امسال نیز تاکنون هفت مورد قطعی در استان ثبت شده که خوشبختانه هیچ‌یک به فوت منجر نشده است.

رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، تشخیص به‌موقع و درمان مناسب را از عوامل مؤثر در جلوگیری از مرگ بیماران عنوان کرد و گفت: خوشبختانه عملکرد پزشکان و کادر درمان استان یزد در شناسایی و درمان بیماران مطلوب بوده و تاکنون مورد فوتی ناشی از موارد شناسایی‌شده در استان گزارش نشده است.

زینی تأکید کرد: افزایش حساسیت پزشکان نسبت به علائم بیماری و توجه به سابقه تماس بیمار با دام، خون و ترشحات حیوانی می‌تواند نقش مهمی در تشخیص سریع بیماری و آغاز به‌موقع درمان داشته باشد.

وی با بیان اینکه تب کریمه کنگو یک بیماری مشترک میان انسان و دام است، اظهار کرد: این بیماری می‌تواند از طریق کنه و همچنین تماس با خون و ترشحات دام آلوده، به‌ویژه هنگام ذبح دام، به انسان منتقل شود.

زینی افزود: کنترل بیماری در انسان بدون توجه به وضعیت بیماری در دام امکان‌پذیر نیست و اقدامات دامپزشکی برای کنترل ناقل بیماری، از جمله مبارزه با کنه و سم‌پاشی، باید با جدیت دنبال شود.

وی آموزش گروه‌های در معرض خطر از جمله دامداران، قصابان و کارکنان کشتارگاه‌ها را نیز ضروری دانست و بر رعایت اصول بهداشتی هنگام ذبح، جابه‌جایی دام و گوشت تأکید کرد.

رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت همچنین تب مالت، سالک و هاری را از دیگر بیماری‌های مهم مشترک انسان و حیوان برشمرد و گفت: کنترل این بیماری‌ها نیز نیازمند همکاری مستمر میان حوزه بهداشت، دامپزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

وی درباره تب مالت افزود: این بیماری در کشور شیوع قابل توجهی دارد و در استان یزد نیز باید با برنامه‌ریزی و همکاری بین‌بخشی، اقدامات مؤثرتری برای کنترل آن در انسان و دام انجام شود.

زینی همچنین افزایش موارد حیوان‌گزیدگی را از عوامل مهم خطر برای هاری دانست و بر ضرورت اقدامات هماهنگ برای پیشگیری از حیوان‌گزیدگی و کنترل جمعیت حیوانات تأکید کرد.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان یزد نیز از تشکیل اضطراری کارگروه استانی بیماری‌های مشترک انسان و حیوان خبر داد.

دکتر مژگان مینو سپهر گفت: با توجه به افزایش موارد بیماری‌های مشترک، به‌ویژه تب کریمه کنگو و تب مالت، این کارگروه با حضور کارشناسان مراکز بهداشت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله دامپزشکی و شهرداری تشکیل شده است.

وی افزود: در این کارگروه، عوامل مؤثر بر افزایش موارد بیماری‌ها در استان بررسی و راهکار‌های مناسب برای پیشگیری، کنترل و کاهش موارد بیماری تدوین و عملیاتی خواهد شد.

مینو سپهر با اشاره به اقدامات پیشگیرانه ه برای مقابله با تب کریمه کنگو اظهار کرد: آموزش گروه‌های در معرض خطر، به‌ویژه قصابان و افرادی که در کشتار غیرمجاز دام فعالیت دارند، از طریق شبکه‌های بهداشت و همچنین فضای مجازی در حال اجرا است.

مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط در استان یزد، بررسی علل افزایش موارد بیماری‌های مشترک انسان و حیوان و تقویت اقدامات پیشگیرانه در حوزه انسان و دام را در دستور کار قرار داده‌اند.