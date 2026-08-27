امام جمعه بالاتجن قائم شهر مبارزه با فساد اقتصادی و تورم و گرانی در جهت بهبود وضعیت معیشتی را از مطالبه به حق مردم عنوان کرد که باید از سوی مسئولان و کارگزاران نظام پیگیری و محقق شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت الاسلام سید مجتبی رسولی امام جمعه منطقه بالاتجن قائم شهردر مراسم تجلیل از مدیران و کارمندان نمونه قائم شهر با گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهیدان رجایی و باهنر و شهید دولت خدمت آیت الله رئیسی هفته دولت را به مدیران و کارکنان دولت تبریک گفت.

حجت الاسلام رسولی با اشاره به تقارن هفته دولت امسال با هفته وحدت و با استناد به آیات و روایات، وحدت حول محور خدا، قرآن و ولایت را برای مومنین ضروری دانست و وحدت بین شیعه و سنی یکی از مصادیق عینی این مهم تلقی می‌شود.

وی با برشمردن نقش بسیار حیاتی و نافذ وحدت کلمه درظل پیروی از فرامین مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی و ضرورت اتحاد بین دولتمردان و مردم گفت: اگر دولت بخواهد به شعاروحدت و آیه قران؛ واعتصمو به حبل الله جمعیا و لا تفرقوا عمل کند باید دو وظیفه مهم را سرلوحه کار خود قرار دهد.

حجت الاسلام رسولی افزود: نخستین کاری که دولت موظف است بر اساس آیات و روایات عمل کند خدمت بی منت و با افتخار به مردم است و اگر دولتمردان و مسئولان خود را نوکر مردم بدانند طبعا موفق خواهند بود وگرنه مسئولان ناکارآمد، صرف داشتن کت و شلوار اتو کشیده هرگز راه به جایی نخواهند برد و ناکام خواهند بود.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و پشتیبانی ملت ایران از انقلاب و رهبری تاکید کرد: خدمت به مردم مبعوث شده و بپاخاسته و غیور و متدین که پس از ۱۸۰ شب حضور در کف خیابان از نظام و انقلاب رهبری و ارزش‌ها و حفظ هویت دینی تلاش و صیانت می‌کنند یقینا برای مسئولان یک وظیفه و افتخار خواهد بود.

امام جمعه منطقه بالا تجن قائم شهر دومین مطالبه مردم از دولتمردان و حاکمیت نظام را توجه به معیشت و اقتصاد و زندگی مردم دانست که متاسفانه به تعبیری کمر مردم در این مشکلات اقتصادی خم شده و یا به عبارتی کمر مردم شکسته است و وظیفه دولتمردان کم کردن و حل این مشکلات مردم است.

خطیب جمعه بالاتجن قائم شهر با اشاره به افسارگسیختگی و نبود ثبات و انضباط و نظارت بر قیمت کالا‌ها گفت: این صدای مردم مبعوث شده مااست که اصلا نمی‌شود با هیچ چرتکه و محاسبه‌ای برای خرید وارد فروشگاه و مغازه شد، چون قیمت‌ها هر روز تغییر و افزایش می‌یابد.

امام جمعه بالاتجن قائم شهر اظهار داشت: افزایش قیمت‌ها برای کسانی که حقوق آنچنانی می‌گیرند هیچ تفاوتی وفرقی نخواهد داشت امابرای عامه مردم و افرادی که در تهیه وسایل و مایحتاج ضروری نان شب ناتوان و عاجزند باید اذعان داشت: در شرایط و وضعیت موجود اقتصادی کشور ما صدای شکستن ستون فقرات مردم را زیر بار تورم و معیشت سخت روزگار می‌شنویم.

حجت الاسلام رسولی همچنین مشکلات فرهنگی و اجتماعی و رسیدگی به وضعیت ناهنجار و بسیار اسفناک بی حجابی را مطالبه جدی دیگر مردم مبعوث شده از نظام و مسئولان عنوان کرد و افزود: متاسفانه اوضاع جامعه به گونه‌ای شده که تا دیروز مردم از موضع بی حجابی و کم حجابی و شل حجابی ناله و گله داشتند و آن نگرانی به حق بود، اما امروز وضعیت بی حجابی جامعه ما به برهنگی و عریانی رسیده و این وضعیت دیگر قابل تحمل برای مردم مبعوث شده نیست.

امام جمعه منطقه بالاتجن قائم شهر با تاکید بر این نکته که بی حجابی فقط مختص زنان نیست و مردان هم باید آن را رعایت کنند از پوشش نامتعارف و زشت وحضور مردان و پسران با شلوارک و زیرپوش درخیابان‌ها و معابر شهر‌ها و روستا‌ها و در ملا عمومی از نگرانی‌ها و نارضایتی عامه مردم است که برای حفظ و صیانت از ارزش‌ها و حجاب و هویت مردان و زنان باوقار ایرانی ملت مسلمان و انقلابی بهترین فرزندانشان را تقدیم اسلام و ارزش‌های دینی کردند.

حجت الاسلام رسولی با مهم شمردن حضور مردم در خیابان که اهمیت آن کمتر از میدان رزم و دیپلماسی نیست تاکید کرد: اگر آمریکا و استکبار جهانی نتوانستند در جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی ایادی خود را به خیابان بیاورند به خاطر حضور مردم در خیابان هابوده و مسئولان و دولتمردان باید قدر این مردم را بدانند و به این مردم خدمت کنند و مطالبات آنها را جدی بگیرند