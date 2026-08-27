معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما گفت: لامرد باید روایتگر مظلومیت مردم و جنایت آمریکا و اسرائیل باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما، با حضور در محل حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهر لامرد در جنوب فارس، این حادثه را سندی از جنایت و ماهیت تروریستی آمریکا دانست و بر ضرورت روایت مظلومیت مردم این منطقه تأکید کرد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56579221"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5894849/56579221?width=600&height=350"></script></div> علیرضا کیخا، در بازدید از محل حمله موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی در لامرد گفت: آنچه از نزدیک در این محل مشاهده می‌شود با آنچه از طریق تصاویر و اخبار دیده و شنیده‌ایم، بسیار متفاوت است و عمق این جنایت با هیچ نمونه‌ای قابل مقایسه نیست.

او افزود: وقتی انسان از نزدیک صحنه‌های این جنایت را می‌بیند، می‌تواند عبارت امام خمینی (ره) درباره تروریست بودن آمریکا را با تمام وجود درک کند، چرا که با رژیمی مواجه هستیم که ماهیتش تروریستی است و نتیجه عملکرد آن چیزی جز وحشی‌گری، آدم‌کشی و مظلوم‌کشی نیست.

نهم اسفند پارسال دشمن آمریکایی صهیونیستی شهر لامرد در جنوب فارس را هدف حملات موشکی خود قرار داد که در این حادثه تروریستی تعدادی از شهروندان شهید یا مجروح شدند.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما با اشاره به محل اصابت موشک‌ها بیان کرد: این حمله در منطقه‌ای کاملاً مسکونی انجام شده است و در میان شهدای این حادثه، کارگر، کارمند، پرستار، سالمند، کودک دو ساله، دانش‌آموز و ورزشکار حضور دارند و حتی یک نظامی نیز در میان آنها دیده نمی‌شود.

کیخا اضافه کرد: هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد و هرچقدر هم آمریکا و رژیم صهیونیستی بخواهند این جنایت را توجیه کنند، نمی‌توانند واقعیت را تغییر دهند.

او با بیان اینکه مسئولیت رسانه‌ها در روایت این مظلومیت سنگین است، گفت: این حادثه تنها سند مظلومیت مردم لامرد نیست، بلکه سند جنایت و تروریست بودن آمریکا و رژیم صهیونیستی و در عین حال سند اقتدار جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما افزود: دشمن وقتی متوجه می‌شود به اهداف خود نمی‌رسد، دست به هر جنایتی می‌زند، ما امروز در مقتل شهدا حضور داریم همان جایی که خون دانش‌آموزان، کارگران، کارمندان و دیگر مردم مظلوم بر زمین ریخته شده است.

او در ادامه با بیان نقش رسانه‌ها در بازتاب این حادثه بیان کرد: رسانه‌ای که از جنایت آمریکا دفاع کند و بخواهد جنایت این رژیم را توجیه کند، در حقیقت از جنایتکار حمایت کرده است.

معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما درباره عملکرد رسانه ملی در پوشش حادثه لامرد نیز گفت: مردم منطقه از بازتاب رسانه‌ای این حادثه ابراز رضایت کرده‌اند و رسانه ملی پای کار آمده است، اما ما معتقدیم آنچه تاکنون انجام شده است، کمترین کاری بوده که می‌توانستیم برای مردم لامرد انجام دهیم.

کیخا در ادامه افزود: علت حضور من در لامرد این بود که از نزدیک صحنه حادثه را ببینم و شرایط را بررسی کنم و معتقدم لامرد باید از این پس به یک نماد تبدیل شود تا هر بار که نام لامرد شنیده می‌شود، تصویر جنایت و پستی آمریکا در ذهن‌ها زنده شود.

او بیان کرد: چهار موشک با حجم زیادی از ترکش در یک منطقه کاملاً مسکونی، در یک سالن ورزشی و در میان مردم و دانش‌آموزان فرود آمده است و باید به یک نماد تاریخی از جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شود.