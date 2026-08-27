همزمان با گرامیداشت هفته دولت، سه طرح در حوزه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای ارتقای خدمات سلامت و بهبود زیرساخت‌های درمانی در شهرستان فیروزکوه، سه طرح بهداشتی و درمانی در مراسمی با حضور مقامات مسئول افتتاح گردید.

بازسازی و تجهیز ساختمان آزمایشگاه مرکزی، آشپزخانه و لنژری بیمارستان امام خپینی (ره) این شهرستان طرح‌هایی بود که امروز با حضور مسئولان بهره بردادی شد.

برای اجرا و تکمیل این طرح‌ها ۱۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.