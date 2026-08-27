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وزارت آموزش و پرورش آمریکا ویدیویی را حذف کرد که به طور ناخواسته، تصویری از مقایسه ترامپ با هیتلر دیکتاتور آلمان را به نمایش گذاشته بود و هدف از مذاکرات را مشخص میکرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از فوربز، مقامات کاخ سفید گفتند یکی از کارکنان، از یک کلیپ ویدیویی معروف با عنوان سیاهترین ساعت Darkest Hour استفاده کرده بود، اما از زمینه تاریخی آن آگاه نبوده است.
حساب کاربری رسمی وزارت آموزش در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) چهارشنبه ویدئویی را منتشر کرد که شامل صحنهای از فیلم تاریکترین ساعت بود؛ فیلمی محصول سال ۲۰۱۷ و درباره زندگینامه وینستون چرچیل، نخستوزیر پیشین انگلیس. این ویدئو چرچیل را با بازی گری اولدمن (Gary Oldman) نشان میدهد که فریاد میزند: وقتی سرتان در دهان ببر است، نمیتوانید با آن منطقی صحبت کنید؛ سپس تصویر به مجموعهای از کلیپهای دونالد ترامپ تغییر مییابد.
وزارت آموزش در توضیح این پست نوشت: هیچکس مثل ما عمل نمیکند و در ادامه از ایموجی ببر استفاده کرد. در این فیلم، منظور چرچیل از ببر، آدولف هیتلر است؛ او این سخنان را در واکنش به پیشنهاد مقامات دولتیاش مبنی بر مذاکره انگلیس با رهبر نازیها و ابراز انزجار از آن بیان میکند.
بعد از انتشار کلیپ چه اتفاقی افتاد؟
چندین کاربر در شبکه اجتماعی ایکس به سرعت به اشتباه وزارت آموزش و پرورش اشاره کردند و پرسیدند که آیا این وزارتخانه از مقایسه رئیس جمهور با هیتلر آگاه بوده است یا خیر. مت رین، یکی از مقامات کمیته ملی دموکراتها، نوشت: راستی، منظور از ببر در اینجا هیتلر است. حساب کاربری ایکس که قبلاً با کارزار ریاست جمهوری کامالا هریس مرتبط بود، نیز از این پست انتقاد کرد و خاطرنشان کرد: آنها کارمندانی را که به معلمان و دانشآموزان کمک مالی میکردند اخراج کردند، اما تدوین گر دوربینهای طرفداران را که با بودجه مالیاتدهندگان اداره میشد نگه داشتند. سپس این پست با یک یادداشت عمومی در شبکه اجتماعی ایکس، با کلیپی طولانیتر از فیلم، مواجه شد و اشاره کرد که ببر ذکر شده در ویدیو، هیتلر است. این پست کمی بعد از حساب کاربری رسمی وزارت آموزش و پرورش آمریکا حذف شد.
پیشینه کلیدی
پست حذف شده، جدیدترین جنجال مربوط به دولت ترامپ و پستهای مرتبط با رسانههای اجتماعی است. در چند ماه گذشته، رئیس جمهور بارها به دلیل استفاده از تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی مورد انتقاد قرار گرفته بود. در اوایل سال جاری، ترامپ پس از انتشار یک ویدیوی نژادپرستانه که باراک اوباما، رئیس جمهور سابق و میشل اوباما را به عنوان میمون در شبکه اجتماعی تروث سوشال به تصویر میکشید، با واکنشهای منفی از جمله برخی از جمهوریخواهان روبهرو شد. این کلیپ در نهایت حذف شد، اما رئیس جمهور عذرخواهی نکرد. جنجال دیگری در ماه آوریل به پا شد، زمانی که رئیس جمهور پستی را به اشتراک گذاشت که در آن خود را به عنوان عیسی مسیح به تصویر میکشید، آن هم در بحبوحه دشمنی بسیار علنی با پاپ لئو چهاردهم. این پست بلافاصله با واکنش منفی گروههای مختلف، از جمله برخی از جمهوری خواهان برجسته، روبهرو شد و ترامپ را وادار به حذف آن کرد. چند روز بعد، رئیس جمهور تصویر دیگری از هوش مصنوعی منتشر کرد که او را در آغوش عیسی مسیح در مقابل پرچم آمریکا نشان میداد. از آن زمان، ترامپ گهگاه به انتشار انبوهی از میمهای هوش مصنوعی پرداخته و دهها ویدئو از این دست را منتشر کرده است که به مخالفانش توهین میکند و موفقیتهای او را ستایش میکند.