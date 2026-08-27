تجلیل از خانواده سپهبد شهید محمد پاکپور در دیدار رئیس بنیاد شهید
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در سفر به استان مرکزی، با حضور در منزل سپهبد شهید محمد پاکپور، با خانواده این فرمانده شهید دیدار و از صبر، ایستادگی و مقام شامخ این شهید والامقام تجلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به همراه استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان و هیئت همراه، با حضور در منزل سپهبد شهید محمد پاکپور، با خانواده این شهید دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید پاکپور، از مقام شامخ این فرمانده شهید و صبر و استقامت خانواده وی تجلیل شد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور همچنین با گفتوگو با اعضای خانواده شهید پاکپور، در جریان شرایط، مسائل و دغدغههای آنان قرار گرفت و بر ضرورت تکریم، حمایت و رسیدگی مستمر به خانوادههای معظم شهدا تأکید کرد.
سپهبد شهید محمد پاکپور از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که سالها در عرصه دفاع و امنیت کشور خدمت کرد و سرانجام در راه دفاع از ایران اسلامی به شهادت رسید.