استاندار خراسان جنوبی گفت:عملیات اجرایی راه‌آهن از چابهار به سمت نهبندان و از مسیر سربیشه و قاینات به سمت بیرجند در حال انجام است و امیدواریم به زودی شاهد به صدا درآمدن سوت قطار در استان باشیم.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی امروز در مراسم افتتاح همزمان طرح های هفته دولت شهرستان قاینات با تأکید بر نقش زیرساخت‌های مرزی و حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی خراسان جنوبی گفت: عملیات اجرایی راه‌آهن از چابهار به سمت نهبندان و از مسیر سربیشه و قاینات به سمت بیرجند در حال انجام است.



هاشمی افزود: همچنین ایستگاه راه‌آهن قاینات نیز در این مسیر پیش‌بینی شده و مردم منطقه می‌توانند در آینده از ظرفیت حمل و نقل ریلی برای سفر به مشهد مقدس، قم و دیگر نقاط کشور استفاده کنند.



وی با اشاره به تداوم اجرای طرح راه‌آهن خراسان جنوبی در شرایط دشوار کشور گفت: با وجود حوادث و شرایط سختی که طی یک سال گذشته بر کشور حاکم بود، اجازه ندادیم طرح راه‌آهن استان متوقف شود و در همین مدت ۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به این طرح تزریق شده است.

استاندار خراسان جنوبی راه‌آهن و مرز را دو ظرفیت مهم برای تقویت ارتباطات اقتصادی و تجاری استان عنوان کرد و گفت: باید از این ظرفیت‌ها برای شتاب‌بخشی به روند توسعه استفاده کرد.

توسعه شبکه راه‌های استان، طرح بیمارستان ۱۶۸ تختخوابی قاین وظرفیت مرز یزدان از دیگر موضوعاتی بود که استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد.



هاشمی همچنین در مراسم افتتاح سردخانه مواد غذایی شهرستان قاینات نیز با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از هدررفت تولیدات دارد، افزود: راه‌اندازی این سردخانه، اقدامی ارزشمند در خصوص حمایت از تولید کنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و تقویت ظرفیت‌های استان در حوزه نگهداری و عرضه محصولات است.



وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت خرید زرشک از کشاورزان گفت: قیمت خرید زرشک در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵ هزار تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید و تلاش می‌شود امسال نیز خرید محصول با شرایط مناسب‌تری به فروش برسد.



نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس نیز گفت:باید برای خواسته مردم اسفدن و افین در خصوص مشکل آب طوری برنامه ریزی شود تا هر دو منطقه از آن برخوردار شوند.