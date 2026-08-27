وزیر دادگستری گفت: طرح ابتکاری «قرارگاه نظارت بر بازار» که در استان همدان اجرا شد، به عنوان الگویی موفق در کشور پذیرفته و برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امین حسین رحیمی در شورای اداری استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان همدان افزود: این استان در حوزه‌های مختلف اقدامات نمونه‌ای انجام داده است و نمایندگان مردم همدان در مجلس نیز از نمایندگان فعال و مؤثر کشور هستند.

او با بیان اینکه به نمایندگی از دولت در این نشست حضور یافته است، تأکید کرد: مشکلات و مطالبات استان که نیازمند پیگیری در مرکز کشور باشد، با همکاری نمایندگان استان در تهران دنبال خواهد شد.

رحیمی همچنین با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر، گفت: با وجود فشار‌های اقتصادی، حملات گسترده و محاصره، تأمین کالا در کشور ادامه یافت و مردم و مجموعه‌های مختلف حاکمیت با همکاری و وحدت، کشور را از یک شرایط دشوار عبور دادند.

وزیر دادگستری مهم‌ترین هدف دشمن را ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه دانست و بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و تبعیت از رهبری تأکید کرد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش، محور اصلی شورای اداری را قرارگاه نظارت بر بازار عنوان و تنصریح کرد: این طرح ابتکاری که در استان همدان اجرا شد، بدون ایجاد ساختار و هزینه جدید، از ظرفیت دستگاه‌های موجود برای نظارت بر بازار استفاده می‌کند و به همین دلیل به عنوان یک الگوی موفق در سطح کشور پذیرفته و برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ شده است.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه مردم در شرایط فعلی با مشکلات معیشتی و گرانی مواجه‌ هستند، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از بالا رفتن هزینه تمام‌شده کالا و بخشی نیز ناشی از تخلفات است و باید با نظارت دقیق، اجازه نداد تخلف و گران‌فروشی به افزایش فشار بر مردم منجر شود.

امین حسین رحیمی همچنین خواستار تداوم فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار در همدان شد و گفت: کاهش تخلفات به معنای پایان کار نیست و نظارت مستمر برای جلوگیری از بازگشت تخلفات ضروری است.

استاندار همدان هم با بیان اینکه این استان به یک قرارگاه عملیاتی و اجرایی در حوزه‌های مختلف تبدیل شده است، گفت: تعامل و همدلی بین مجموعه مدیریتی استان، نمایندگان مجلس، نیرو‌های مسلح، دستگاه‌های امنیتی، بخش خصوصی و سایر مجموعه‌ها شکل گرفته است و اجرای سیاست‌های دولت با جدیت دنبال می‌شود.

حمید ملانوری شمسی، قرارگاه نظارت بر بازار را یکی از اقدامات ابتکاری استان دانست و گفت: این طرح به عنوان نمونه موفق پذیرفته شده و می‌تواند به آرامش بازار، حمایت از معیشت مردم و سلامت اقتصادی کمک کند.

او در ادامه، کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات اساسی استان عنوان کرد و گفت: ۵۳ درصد پست‌های دستگاه‌های اجرایی استان خالی است و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، به‌ویژه در شهرستان‌ها و بخش‌ها، پیگیری مجوز جذب حدود پنج هزار نیروی کارشناسی در دستور کار قرار گرفته است.

ملانوری شمسی همچنین خواستار تعیین تکلیف خسارت‌های واردشده به واحد‌های تولیدی در جریان جنگ، رفع مشکلات برخی اراضی و املاک و بازنگری در تخصیص اعتبارات مناطق محروم شد.

در این نشست، نمایندگان مردم همدان در مجلس نیز بر ضرورت تقویت نظارت بر بازار، مقابله با احتکار و گران‌فروشی و استفاده بیشتر از ظرفیت سازمان تعزیرات برای رفع مشکلات مردم تأکید کردند.