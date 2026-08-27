۶۵ واحد مسکن روستایی در شهرستان شاهین‌دژ با استفاده از ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات، همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با هفته دولت، ۷۷ طرح عمرانی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان شاهین‌دژ با حضور فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، ۱۲ مورد اجرای طرح هادی و آسفالت‌ریزی مشارکتی معابر روستایی به صورت متمرکز در روستای تیزخراب با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین ۶۵ واحد مسکن روستایی به‌صورت نمادین با ۲۶۰ میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداری رسید.