تکرار آتش‌سوزی در باغات و مراتع دهستان میانکوه شهرستان مهریز، بار دیگر ضرورت احداث ایستگاه آتش‌نشانی در این منطقه را برجسته کرد؛ در تازه‌ترین حادثه، بیش از ۴۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی و بخشی از بستر رودخانه در روستای بنادک سادات طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پی وقوع آتش‌سوزی در باغات کشاورزی روستای بنادک سادات، عوامل اجرایی آتش‌نشانی شهرستان مهریز بلافاصله پس از دریافت گزارش شهروندان به محل حادثه اعزام شدند. حسینی مسئول آتش‌نشانی شهرستان مهریز، با اشاره به گستردگی حریق گفت: آتش‌سوزی در بستر رودخانه و باغات رخ داده و وجود پوشش گیاهی خشک، موجب گسترش سریع آتش شده است.

وی افزود: در این حادثه، وسعتی بالغ بر ۴۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی و بستر رودخانه در آتش سوخت. مسئول آتش‌نشانی شهرستان مهریز، دخالت انسانی، بی‌توجهی و مهار نکردن به‌موقع آتش را از عوامل احتمالی وقوع و گسترش این حریق عنوان کرد و گفت: خشکی پوشش گیاهی نیز در تشدید و سرعت گرفتن دامنه آتش مؤثر بوده است.دهستان میانکوه در حالی هر سال، به‌ویژه در فصل تابستان، شاهد وقوع آتش‌سوزی در باغات و مراتع است که همچنان بدون ایستگاه آتش‌نشانی است.

این حادثه، چهارمین آتش‌سوزی از ابتدای سال جاری در روستا‌های بنادک سادات و بابامیر دهستان میانکوه شهرستان مهریز به شمار می‌رود؛ حوادثی که در برخی موارد خسارت‌های سنگینی به باغات و اراضی کشاورزی وارد کرده است.