دو نیروگاه ۳ مگاواتی خورشیدی در لارستان با حضور امیری استاندار فارس، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دو نیروگاه ۳ مگاواتی خورشیدی در لارستان در روستا‌های علی آباد و حسین آباد برکه پوزه بخش صحرای باغ لارستان قرار دارد و با اعتباری افزون بر ۴۸۰ میلیارد تومان توسط دولت شرکت توزیع برق احداث شده است.

با بهره برداری از این دو نیروگاه ٣ مگاواتی در کل به میزان ۶ مگاوات، برای استفاده ۴ هزار خانوار در سال به توان شبکه اضافه شد.

این طرح‌ها در راستای توسعه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید برق در شهرستان لارستان اجرا شده است.

همچنین در ادامه سفر استاندار فارس به لارستان آموزشگاه ۱۲ کلاسه شادروان حمیدرضا حاجی پور در شهر لطیفی لارستان افتتاح شد که برای اجرای این طرح آموزشی افزون بر ۷۰ میلیارد تومان به صورت مشارکتی خیر و دولت نوسازی مدارس هزینه شده است.

این مدرسه در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع و با زیربنای هزار و ۴۵۰ متر مربع، در دو طبقه با اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.