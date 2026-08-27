جنگ امریکایی – صهیونی ضد جمهوری اسلامی ایران، ۱۵ ماه پس از انکه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ان را " سفری کوتاه " توصیف می‌کرد هم اکنون به باتلاقی نفس گیر تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما در یادداشتی نوشت: نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونی طبق اطلاعاتی که بعد‌ها فاش شد به ترامپ وعده داده بود که حداکثر ۵ روزه نظام حکمرانی در ایران را متلاشی خواهد کرد.

دنیا هم اکنون بیش از هر زمان دیگر دریافته که امریکا دیگر یک ابرقدرت نیست. هژمون امریکا در حوزه نظامی، فرهنگی، اقتصادی و... هم با چالش مواجه شده است.

جمهوری اسلامی ایران با نبرد نامتقارن ماشین جنگی چند صد میلیون دلاری امریکا را زمینگیر کرده است، فرهنگ لیبرال دمکراسی که سال‌ها با پوشش دستکش مخملین، ذات جنایتکارانه اش را پنهان کرده بود از پرده برون انداخت و اقتصاد ان را هم تا لبه بحران پیش برده است.

پیامد این تحولات موجب دگرگونی در مولفه‌های منطقه‌ای و بین المللی شده که نوید بخش نظم نوینی در دهه سوم قرن بیست یکم است:

تغییر موازنه قدرت

امریکا و رژیم صهیونی تا پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه در غرب اسیا به اتکای برتری جنگ افزار، کوشیده بودند با دامن زدن به سیاست ترس و دلهره از طریق استعمار و استثمار، ثروت ملت‌های غرب اسیا را چپاول کنند.

جنگ ضد ایران، اما طلسم قدرت افسانه‌ای نظامی امریکا را شکست و جهان دید، ملتی خدا باور و خود اتکا می‌تواند در برابر پیشرفته‌ترین سلاح‌ها ایستادگی کند. شرایط محیطی غرب اسیا چنان در حال رقم خوردن است که ایران به ارامی در حال ظهور به عنوان قدرت برتر منطقه‌ای است.

تنگه هرمز، ابزار قدرت

مدیریت ایران بر تنگه هرمز که پیشتر تردید‌های جدی در توانمندی ایران برای اعمال ان وجود داشت هم اکنون به اثبات رسیده است. این تنگه هم اکنون نیرومندترین و مطمئن‌ترین ابزار بازدارنده‌ای است که ایران بدون شلیک حتی یک گلوله، زمینه فشار درد اور بر امریکا و هم متحدانش را فراهم داده است.

مدیریت تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی دیگر فقط یک " برگ چانه زنی " نیست بلکه یک " ابزار قدرت " است. این موضوعی است که در اینده نه چندان دور تاثیرات شگرفی بر امنیت ملی، منطقه‌ای و بین المللی خواهد گذاشت.

ایت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی پیشتر در پیامی تاکید کردند که " یکی از نعمت‌های بی‌بدیل خداوند متعال برای ملّتهای مسلمان منطقه‌ی ما خصوصاً مردم شریف ایران اسلامی، موهبت «خلیج فارس» است. نعمتی فراتر از یک پهنه‌ی آبی که بخشی از هویت و تمدن‌مان را شکل داده و علاوه بر نقطه اتصال ملّتها، مسیر حیاتی و منحصر‌به‌فرد اقتصاد جهانی را در تنگه هرمز و پس از آن دریای عمان ایجاد کرده است. "

ناکامی آمریکا در تسلیم ایران

امریکا با این خطای محاسباتی که گمان می‌کرد " ایران ضعیف سرانجام به قدرت آمریکا تن خواهد داد" نه فقط کاخ سفید را دچار مخمصه کرد که جهان را هم به بحران اقتصادی کشاند.

ایران با در پیش گرفتن راهبرد "جنگ منطقه‌ای " تهدیدش را عملی کرد و با هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و برخی زیرساخت‌های وابسته به امریکا نشان داد که توان بالا بردن هزینه حمله به ملت ایران را دارد.

فرسایش نظامی آمریکا

جنگ امریکا ضد ایران که به درازا کشیده شد بیش ازهرزمان دیگری ضعف ماشین جنگی پنتاگون را برملا کرد. این ضعف در مولفه‌های گوناگون متبلور شده که برکناری ده‌ها ژنرال امریکایی در ان زمره است. این موضوع موجب عمومی شدن اختلاف میان مقام‌های ارشد پنتاگون شد.

جنجال بر سر کاهش ذخایر مهمات راهبردی از قبیل موشک‌های پدافندی پاتریوت، تاد و ... هم این واقعیت را نشان داد که قدرت میدانی ارتش امریکا با انچه در هالیوود بنمایش گذاشته می‌شود فاصله زیادی دارد.

شکل گیری نظم پسا امریکایی

گرایش‌های پیدا و پنهان کشور‌های غرب اسیا برای شکل دهی به ائتلاف‌های منطقه‌ای حکایت از ان دارد که مقاومت ایران ضربه سختی به شکست ناپذیری چترحمایتی امریکا زد. ائتلاف سه گانه ترکیه، عربستان و پاکستان، شروعی برای نظم نوین امنیتی پسا امریکایی است.

این ائتلاف بیانگر این است که عربستان بصورت عملی توافق آبراهام را نادیده گرفته است که گرایش کمتر دوستانه‌ای با رژیم صهیونی خواهد داشت. بازتاب ان هم الگو گیری دیگر متحدان امریکا از جمله در شرق دور، امریکای لاتین، افریقا و حتی اروپا در چارچوب بی اعتمادی به کاخ سفید خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران که اراده و توان ایستادگی در جنگ نامتقارن با امریکا را به اثبات رسانده امتحان در حوزه تاب اوری را هم بخوبی پس داده است.

ایرانیان در حال اثبات این گزاره بنیادین هستند که قدرت واقعی نه در تهدید که در تاب آوری است. استمراراین شرایط، امریکا را وارد سیاه چاله‌ای کرده که دیر یا زود موجب فروپاشی لیبرال دمکراسی به عنوان دال مرکزی هژمونی نظام سلطه خواهد شد. باذن الله

#دکتر_حسن_عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی رسانه ملی