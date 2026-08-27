مردم اراک پای پرچم ایران؛ حمایت از نظام و رهبری
مردم اراک در حسینیه ایران، با حضور در میدان شهدا بار دیگر حمایت خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند و با حضور پرشور خود بر وحدت، همبستگی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
میدان شهدای اراک بار دیگر صحنه حضور مردم ولایتمدار و انقلابی این شهر شد؛ جایی که مردم با حضور در این میدان، حمایت خود را از جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای انقلابی، بر حفظ وحدت ملی، دفاع از عزت و استقلال کشور و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.
مردم اراک در این اجتماع با تأکید بر اینکه ایران اسلامی در مقاطع حساس بیش از همیشه به وحدت و انسجام نیاز دارد، اعلام کردند تا پای جان از آرمانهای انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و رهبری حمایت خواهند کرد.
حضور اقشار مختلف مردم، از جوانان و خانوادهها تا پیشکسوتان و گروههای مختلف اجتماعی، جلوهای از همدلی و همراهی مردم اراک با کشور و نظام اسلامی بود؛ حضوری که نشان داد میدان شهدا همچنان میدان حضور، وحدت و دفاع از ایران است.