معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس از آماده‌سازی سامانه جامع گردشگری این استان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و مسیر‌های متنوع گردشگری فارس و تسهیل سفر گردشگران طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، زاهدیان‌نژاد در حاشیه برنامه رونمایی از سامانه گردشگری فارس در شیراز گفت: ایده طراحی این سامانه از ابتدای امسال در اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس شکل گرفت و به یکی از برنامه‌های اصلی این اداره‌کل تبدیل شد.

وی افزود: با پیگیری‌های مدیرکل میراث فرهنگی فارس، برنامه‌ای جامع برای معرفی مجموعه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری سراسر استان در حوزه‌های مختلف تهیه و تنظیم شده است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56579285"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5894834/56579285?width=600&height=350"></script></div> معاون گردشگری فارس با اشاره به همکاری سازمان همیاری شهرداری‌ها برای اجرایی شدن این طرح گفت: در این سامانه، ظرفیت‌های گردشگری فارس در حوزه‌های مختلف از جمله گردشگری ادبی، زیارتی، فرهنگی و هنری دیده شده و اطلاعات تنها محدود به شهر شیراز نیست، بلکه سراسر استان را پوشش می‌دهد.

زاهدیان‌نژاد با بیان اینکه این سامانه به گردشگران در برنامه‌ریزی بهتر سفر کمک می‌کند، افزود: گردشگران می‌توانند با توجه به زمان در اختیار و علایق خود، مسیر‌ها و جاذبه‌های مورد نظرشان را انتخاب کنند و از ظرفیت‌های مختلف گردشگری استان بهره ببرند.

وی ادامه داد: این سامانه در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد و پس از رونمایی، امکان استفاده از آن برای گردشگران فراهم می‌شود. همچنین لینک دسترسی به این سامانه از طریق سایت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

به گفته معاون گردشگری فارس، این سامانه به‌صورت مستمر تکمیل و با توجه به نیاز‌ها و بازخورد‌های کاربران، اطلاعات و امکانات جدیدی به آن افزوده خواهد شد.