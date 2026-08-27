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مسئولان آبادان و خرمشهر همزمان با هفته دولت با حضور در گلزار شهدای دفاع مقدس، با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئولان شهرستانهای آبادان و خرمشهر به مناسبت هفته دولت با حضور در گلزار شهدای دفاع مقدس، مزار شهدا را غبارروبی و عطرافشانی کردند.
در این مراسم، مسئولان با قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت را گرامی داشتند و با آرمانهای والای شهدا تجدید عهد کردند.
حاضران همچنین بر ادامه مسیر شهدا و خدمترسانی به مردم در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.