به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از بخش مکتوب نشریه جیونیوز از اسلام آباد، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته است سفر فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور به ایران در مقام نمایندگی آمریکا یا رئیس جمهور ترامپ نبوده است.

وی گفت: این سفر در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک جاری پاکستان انجام شده است و فیلد مارشال در این سفر با مقامات ایرانی درباره لزوم تنش زدایی در منطقه و یافتن راه حلی از مسیر مذاکره گفت‌و‌گو کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اسلام آباد گفت: که پاکستان برای پایان دادن به تنش‌ها در منطقه و حل بحران خاورمیانه با کشور‌های برادر در تماس است. تلاش‌های پاکستان با هدف صلح و ثبات در منطقه و زمینه‌سازی برای بازگشایی تنگه هرمز انجام می‌شود. رهبری ایران از نقش پاکستان قدردانی کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری هفتگی در اسلام آباد گفت : که شهباز شریف، نخست وزیر؛ در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک شرکت خواهد کرد و در آنجا دیدار‌های دوجانبه نیز برگزار خواهد کرد.

او گفت: پاکستان به مدت یک سال ریاست سازمان همکاری شانگهای را بر عهده گرفته است و در سال ۲۰۲۷ میزبان کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد خواهد بود.